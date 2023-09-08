وزارة الشباب والرياضة تعلن تفاصيل يوم توظيفي مفتوح.. اعرف الموعد والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، عن يوم توظيفي مفتوح لشركة رنين، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة رنين في فرع جديد لها في مدينة بدر.

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: الحي الأول المجاورة الثانية مركز شباب مدينه بدر أمام الجامعة الروسية يوم الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر 2023 من الساعة 10 صباحا الى الساعة 4 مساءا، لـ الوظائف التالية:

1- مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع)

2- محاسب فرع

3- مشرف كاشير

4- كاشير

5- مسئول استلامات FMC

6- مراقب مخزون

7-رئيس قسم مبيعات الموبيليا

8- بائع (أدوات منزلية - أجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال)

9- موظف خدمة عملاء

10- مراقب كاميرات

11- موظف أمن

12- عمال تحميل وخدمات ونظافة

مكان العمل: مدينه بدر (فرع جديد)

الشروط

خريجين فقط (جميع المؤهلات) عالى / متوسط / فوق متوسط

الحد الأقصى للسن 39 سنة

موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

مرتبات مجزية

الرواتب حسب كل وظيفة و الخبرة

حوافز شهرية

حوافز بيع يومية

إجازات سنوية ورسمية

استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

زيادات سنوية ومنح ومكافئات

تأمين طبي واجتماعي

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد من خلال الضغط هنا.