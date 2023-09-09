العاصفة دانيال تزور مصر في هذا التوقيت.. تسببت في أمطار وفيضانات باليونان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، والظواهر الجوية المؤثرة، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال غادرت اليونان بعد أن خلّفت ورائها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، لافتة إلى أنها تحركت نحو الأراضي الليبية، لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاعا كبير للأمواج.

المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينًا مغلقة، وبذلك تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل الي اليابسة في وقت قصير، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة.

تأثير العاصفة دانيال على مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة للعاصفة دانيال تختلف النماذج فيما بينها من حيث تحديد مسار مركز المنخفض، هل في اتجاه بنغازي أو أجدابيا أو سرت؟، لافتة إلى أنه في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة، ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا، حيث من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال الي السواحل المصرية، وخاصة أقصى غرب الساحل الشمالي، يوم الاثنين المقبل ويصاحبها سقوط الأمطار.

حالة الطقس الأيام القادمة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.