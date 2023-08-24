هل تضرب البلاد عاصفة ترابية خلال الساعات المقبلة؟.. الأرصاد توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، وردت على تساؤلات وردت من قبل المواطنين عبر صفحة الهيئة العامة على «فيس بوك»، حول انتشار عاصفة ترابية غدا الجمعة في بعض المدن والمحافظات.

وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد لن تصل إليها عاصفة ترابية، وإنما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حقيقة عاصفة ترابية تضرب البلاد

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الرياح تنشط في بعض المناطق وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 33- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 32- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.