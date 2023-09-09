عبدالمنعم السيد: مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت لقوتها الاقتصادية والإقليمية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قمة العشرين تعد تكتلا اقتصاديا كبيرا، ويعتبر أكبر تجمع وتكتل اقتصادي على الصعيد العالمي ويضم 19 دولة بجانب الاتحاد الأوروبي، واليوم جرى الموافقة على انضمام الاتحاد الأفريقي للقمة كعضو دائم، ليصبح عدد الأعضاء 21.

مشاركة مصر في قمة العشرين

وأضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت بناء على رئيس وزراء الهند ولقوتها الاقتصادية والإقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكان يجب وجودها وتمثيلها داخل مجموعة العشرين للتعاون معها وسماع اقتراحاتها الاقتصادية والسياسية.

رئاسة مصر لقمة المناخ

وأوضح أن مشاركة مصر كان لها أكثر من بعد؛ إذ تعتبر حتى الآن رئيس قمة المناخ COP27، ومن ثم التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية التي تعانيها القارة الأفريقية والدول النامية، ومصر تبين الاستحقاقات الخاصة بالدول المتقدمة لتقديمها للدول النامية وعلى الأطروحات التي تقدمت بها مصر، والتي جرى الإشارة إليها في كلمة الرئيس السيسي بالقمة.