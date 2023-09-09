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«خارجية النواب»: مشاركة مصر في قمة العشرين يعكس توازن علاقاتها مع العالم

كتب:

ولاء نعمه الله
09:10 م | السبت 09 سبتمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين التي استضافتها الهند لها أكثر من دلالة، أولها العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والهند والتي تتطور على المستوى الثنائي أو بفعل عضوية البلدين في تجمعات ومنظمات اقتصادية متخصصة مثل البريكس أو قمة العشرين أو حركة عدم الانحياز من أهمية لسياسة مصر الخارجية التي ترتكز على التوازن والتنوع في علاقاتها الدولية.

حرص مصر على تطوير المنظمات والمؤسسات المالية

ولفت «درويش» في بيان، إلى أن ثاني تلك الدلالات هو حرص مصر على تطوير المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بشكل يتسق مع التزامات القوى المعنية بقضايا مبادلة الديون والتنمية المستدامة وقضايا مواجهة تغيرات المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر.

تمثيل الاقتصاد المصري

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ثالث تلك الدلالات، حضور الرئيس إذ يعكس الحرص على تمثيل الاقتصاد المصري الواعد والقادر على أن يكون حلقة الوصل والاتصال بين العالم والقارة الأفريقية فهي البوابة الرئيسة لتحقيق التنمية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.