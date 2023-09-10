تخفيضات 50% في معرض أهلا مدارس بالسويس.. البنطلون بـ25 جنيها والشنطة بـ50

تخفيضات تصل إلى 50% يشهدها معرض أهلاً مدارس بساحة انتظار الكورنيش الجديد بأول شارع بور توفيق بمحافظة السويس، حيث يبدأ سعر بنطلون المدارس من 25 جنيها والشنطة بـ50 جنيها.

تخفيضات يومية بمعرض أهلا مدارس بالسويس

وحيد الهندي مسؤول معرض أهلاً مدارس بالسويس قال لـ«الوطن» إن المعرض تتوفر به كل احتياجات المدارس، من ملابس وشنط وأحذية وأدوات مدرسية وكشاكيل وكراسات وأدوات هندسية، مشيرا إلى أن المعرض كل يوم يشهد تخفيضات جديدة.

البنطلون يبدأ بـ25 جنيها والتيشيرت 40 جنيها

وأوضح وحيد الهندي أن أسعار الملابس المدرسية تشهد تخفيضات هائلة، حيث يبدأ سعر البنطلون من 25 جنيها وخامته جيدة، فيما يبدأ التيشيرت بسعر 40 جنيها، كذلك القمصان والأحذية، وتوجد سلع بها تخفيضات نحو 50% أي نصف السعر.

تخفيضات على المقالم والكشاكيل

وأشار مسئول معرض اهلاً مدارس بالسويس إلى أن المقالم والكشاكيل والزمزميات، وكيك بوكس وغيرها التخفيضات عليها تتخطى 30%، ودستة الكشاكيل بأنواعها تقل 10 جنيهات عن السوق خارج معرض أهلاً مدارس.