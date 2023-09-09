موعد معرض أهلا مدارس 2023 في القاهرة.. تخفيضات تصل إلى 35%

رغم ما تشهده أسعار السلع من ارتفاع مستمر، إلا أن الحكومة تحرص دوما على توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور، طوال أيام السنة من خلال المبادرات التي تطرحها والمنافذة التي توفرها لبيع السلع بأسعار مخفضة، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد يهتم المواطنون بمعرفة موعد معرض أهلا مدارس 2023 حيث تصل التخفيضات 30%.

موعد معرض أهلا مدارس 2023 بتخفيضات 30%

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد معرض أهلا مدارس 2023؛ إذ تصل تخفيضات السلع به إلى 30%، عن نظيرتها في المحلات والسلاسل التجارية.

وانطلق معرض أهلًا مدارس 2023، بالعديد من محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن ينطلق المعرض الرئيسي لأهلا مدارس 2023 في القاهرة، بصالة جهاز المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر، خلال الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 170 عارضا وبائعا للأدوات المدرسية والشنط والأحذية والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية.

المعارض الفرعية لأهلا مدارس 2023

وبلغ عدد المعارض الفرعية لأهلا مدارس 2023 حوالي 130، و42 شادرا أيضا، وتبيع السلع والمنتجات والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة للمواطنين.

وشهدت أسعار معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات تخفيضات كبيرة وخصومات تتراوح بين 20 إلى 35%، وجاءت أسعار الكشاكيل والكراسات بخصومات ما بين 20% و25%، كما تصل نسبة التخفيضات على الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس إلى 15%؜، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

مكتبات وأجنحة معرض أهلًا مدارس 2023

ويضم معرض أهلًا مدارس 2023، عددًا كبيرًا من المكتبات والأجنحة لمعرض المنتجات، وتكون على النحو التالي:

- 105 مكتبات.

- 6 أجنحة للبنوك داخل المعرض الرئيسي.

- 30 جناحا للأدوات المدرسية.

- 20 جناحا لشنط المدارس.

- 30 جناحا للملابس.

- 30 جناحا للأحذية.

- 20 جناحا للسلع الغذائية.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات

وجاءت أماكن معرض أهلا المدارس في المحافظات، كالآتي:

معارض أهلا مدارس في محافظة القليوبية

شارع فريد ندا في بنها.

ميدان المؤسسة - شبرا الخيمة.

معارض أهلا مدارس في محافظة البحر الأحمر

مدينة رأس غارب بشارع الإذاعة وسط المدينة.

مدينة الغردقة بشارع النصر وسط المدينة.

مدينة سفاجا في شارع الاستاد بجوار السور.

مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية.

معارض أهلا مدارس في محافظة الدقهلية

الفرع الرئيسي في مدينة المنصورة أمام حي شرق.

18 فرعا في كل الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف

خلف الصالون الأخضر في مدينة بني سويف.

معارض أهلا مدارس في محافظة سوهاج

مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

معارض أهلا مدارس في محافظة الأقصر

السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

شارع البحر وسط مدينة إسنا.

أمام محطة السكة الحديد وسط مدينة الأقصر.

معارض أهلا مدارس في محافظة الوادي الجديد

شارع النبوي المهندس بالخارجة.

ميدان المستشفى بالداخلة.

معارض أهلا مدارس في محافظة مطروح

مدينة الحمام والعلمين وسيدي براني والنجيلة.