«الوطن» داخل معرض «كلنا واحد» للمستلزمات المدرسية بالمنصورة.. تخفيضات هائلة

شهد معرض «كلنا واحد»، التابع لوزارة الداخلية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفا من المواطنين، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأقامت مديرية أمن الدقهلية، المقر الرئيسي للمعرض في شارع الجيش أمام ستاد المنصورة الرياضي، ووفرت به كافة المستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات مدرسية وكشاكيل وكراسات بجودة عالية وأسعار أقل مثل مثيلاتها بالأسواق وخصومات تصل نسبتها إلى 40% من أجل محاربة الغلاء والاحتكار، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية والمحلات الكبرى.

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض «كلنا واحد» بالمنصورة

تجولت عدسة «الوطن» داخل معرض «كلنا واحد»، التابع لوزارة الداخلية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

يقول شريف أبو العينين، صاحب إحدى المكتبات المدرسية بالمنصورة، إن لدينا تشكيلة كبيرة من الأصناف المدرسية، حيث يبلغ سعر علبة الأقلام الجاف من 25 جنيها وحتى 37 جنيها، وعلبة الأقلام الرصاص سعرها 35 جنيها وتختلف الأسعار على حسب النوع والجودة، وعلبة الألوان تبدأ من أول 10 جنيهات وحتى 55 جنيها، والزمزميات من 35 جنيها وحتى 45 جنيها بحسب حجمها، وسعر اللانش بوكس يتراوح من 35 جنيها وحتى 75 جنيها، وهناك عرض زمزمية + لانش بوكس 35 جنيه فقط، والحمايات والبرايات تتراوح من 2.5 وحتى 3 و5 جنيهات، على حسب النوع والحجم، وعرض محاية+براية بـ10 جنيهات، والمقلمة من 15 جنيها وحتى 50 جنيها، وهناك خصومات من 25% وحتى 35%.

أسعار الحقائب المدرسية في معرض «كلنا واحد» بالمنصورة

ويتابع ياسر رمزي، صاحب إحدى المحلات لبيع الشنط المدرسية، بأن هناك خصومات على الحقائب من 30% وحتى 40% حيث تتراوح أسعار الشنط من 55 جنيها إلى 125 و135 جنيها وحتى 350 جنيها، ويعود ذلك على حسب الخامة والمستورد والمحلي، حيث توجد حقائب (3 في 1) عبارة عن حقيبة مدرسية+ زمزمية+ ولانش بوكس وسعرها 350 جنيها فقط، وهو أعلى سعر وأقل بكثير من الأسواق الخارجية وبجودة وكفاءة عالية.

خصومات كبيرة

ويقول محمد حسان، صاحب إحدى المصانع لإنتاج الأدوات المدرسية بالمنصورة، إن هناك خصومات كبيرة على الكراسات والكشاكيل من 25% وحتى 30% ونبيع بسعر المصنع أو الجملة، حيث تتراوح أسعار الكراسات 40 ورقة الدستة بها 10 كراسات بـ70 جنيها فقط بدلا من 90 جنيها، و28 ورقة الدستة بها 15 كراسة بـ75 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكراسات السلك سعر موحد جميعها يبدأ من 60 جنيها فقط وحتى 120 جنيها، وذلك على حسب عدد الأوراق وعدد الكراسات في الدستة.

أسعار الزي المدرسي

وأضاف تامر محمد، صاحب إحدى المحلات لبيع الأزياء المدرسية، أن لدينا جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية، وجميع المقاسات تتراوح الأسعار فيها من 100 وحتى 170 جنيها، والطقم متكامل وحتى 270 جنيها فقط، وهناك قمصان مدرسية تتراوح أسعارها من 115 جنيها إلى 125 وحتى 145، وصولا إلى 155 جنيه ويوجد أطقم مدرسية من 70 وحتى 95 جنيها، وكل ذلك يعود على حسب الطقم والمرحلة الدراسية.

ويشير يوسف عبد الله، صاحب إحدى المحلات لبيع الأحذية المدرسية بالمنصورة، إلى أن هناك خصومات كبيرة على الأحذية المدرسية وتوجد كل المراحل الدراسية وتبدأ الأسعار من 90 جنيه وحتى 100 جنيه كذلك توجد أحذية تتراوح أسعارها من 120 جنيها إلى 180 جنيها وأغلى حذاء بـ200 جنيه فقط، بالإضافة إلى أن هناك عرض على الجوارب 3 قطع بـ20 جنيها فقط بدلا من 35 جنيها، والجوارب الطويلة بـ15 جنيها ويوجد للأطفال والبنات والشباب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، ومحاربة الغلاء والاحتكار وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وتصل نسبة التخفيض من 25% وحتى 40%.