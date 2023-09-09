«الشباب والرياضة» تُنظم مهرجان timing trial للدراجات الهوائية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير - العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع tri factory؛ مهرجان timing trial للدراجات الهوائية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قوة كل متسابق وقدرته على التحمل

ويُعد مهرجان timing trial للدراجات الهوائية، من فعاليات سباق الدراجات على الطريق؛ إذ يتسابق راكبو الدراجات بمفردهم ضد الساعة، ويعتمد الفوز فقط على قوة كل متسابق وقدرته على التحمل، وليس على المساعدة المقدمة من زملائه في الفريق.

12 جنسية تتنافس على مسافة 24 كيلومترا

وأُقيم السباق اليوم السبت بمدينة 6 أكتوبر «بادية»، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة من 12 جنسية مختلفة، لسباقات 24 كيلومترا، و12 كيلومترا.

وأشاد المشاركين بالتنظيم الرائع، وبالطرق الجديدة التي ساعدت على نجاح الفعاليات، وأيضا نوعية السباق الجديدة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم السباقات والأحداث الرياضية المختلفة، من أجل ترويج وتنشيط السياحة الرياضية في مصر، بالإضافة إلى التشجيع على الممارسة الرياضية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تُنفِذ مجموعة من أحداث السياحة الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفق أجندة من الأحداث تتضمن مجموعة منوعة من الفعاليات التي تُشرف عليها إدارة السياحة الرياضية بالوزارة.