تعرف على التحويلات المرورية في 6 أكتوبر بعد إغلاق بعض الطرق حتى الأربعاء

تشهد منطقة ميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق بعض الطرق وفتح تحويلات مرورية بديلة لتيسير الحركة على المواطنين في الاتجاهات التي تمر بهذا الميدان.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير تفاصيل التحويلات المرورية وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة لمرور الجيزة، على هذا النحو:

موعد الإغلاق بميدان جهينة

يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط مدينة 6 أكتوبر على مدار 3 أيام، ابتداء من اليوم الأحد على مدار 24 ساعة فقط، وغدا الاثنين وحتى صباح يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

التحويلات المرورية بميدان جهينة

وجاءت تفاصيل التحويلات المروية في الاتجاهين على هذا النحو:

القادم من الإسكندرية الصحراوي

ستكون حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي، وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية باتجاه طريق الواحات، فستسلك مسطح كوبري جهينة، وصولاً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يميناً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى، والدوران والعودة مرة أخرى لطريق امتداد محور 26 يوليو باتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية باتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

القادم من الواحات

- بالنسبة للاتجاه القادم من طريق الواحات، فستكون حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية باتجاه الطريق القادم من الواحات، وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية باتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي، فستسلك مسطح كوبري جهينة وصولاً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يميناً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى، والدوران والعودة مرة أخرى لطريق امتداد محور 26 يوليو باتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية باتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي عقب تجاوز منطقة الأعمال.