خبير اقتصادي: مشاركة مصر في قمة العشرين بالهند يعكس ثقلها الإقليمي

قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين هو منتدى يضم أكبر 20 اقتصاد دولي على مستوى العالم، ومؤخراً تم ضم الاتحاد الأوروبي إلى أعضاء في مجموعة العشرين، مشيراً إلى أنه كذلك جرى ضم الاتحاد الأفريقي هذا العام ضمن الأعضاء الأساسيين ذوى المقاعد الدائمة بالمجموعة.

البنا: المنتدى يضم أكبر 20 اقتصاد دولي

وأضاف «البنا» في تصريح لـ«الوطن»، أن مصر تشارك في تلك الاجتماعات لأن مصر دائما ما تدعي في المؤتمرات الدولية بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي، كما أن الاتحاد الأفريقي أصبح ضمن تلك المجموعة وله مقعد فيها، فهناك مكاسب اقتصادية وسياسية.

وأوضح أن مشاركة مصر ضمن حضور قمة العشرين فهو أمر مفيد اقتصاديا، ذلك لأن مثل تلك المشاركات دائما ما تتضمن بحث وإبداء الرأي في القضايا المطروحة، وما يتخذ بشأنها من توصيات، مشيرا إلى أن مصر تهتم كذلك بقضايا التغير المناخي، كما أن مصر دولة مهتمه وفاعلة في تلك القضية، كما استضافت من قبل أحدى قمم العالم المناخية.

وتابع: «هناك قضايا أخرى ستشارك فيها مصر بحكم ثقلها الاقتصادي وما يتعلق بالانعكاسات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات وارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء وظاهرة التضخم التي باتت تؤرق العالم أجمع، ومصر ليها دور مهم في المشاركة فيما تسفر عنه القمة من توصيات في هذا الصدد، ومصر دائما لديها وجهة نظر تعكس مصالحها في المقام الأول والعالم على نطاق أوسع».

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة العشرين التي استضافتها الهند، بعدما وجهت إليه الدعوة، التي أكدت على عمق العلاقات التاريخية المتميزة ما بين مصر والهند، والتي تتطور على المستوى الثنائي أو بفعل عضوية البلدين في تجمعات ومنظمات اقتصادية متخصصة مثل البريكس أو قمة العشرين أو حركة عدم الانحياز من أهمية لسياسة مصر الخارجية التي ترتكز على التوازن والتنوع في علاقاتها الدولية.