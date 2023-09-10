أسعار حلوى المولد النبوي في الأقصر.. كيلو التشكيلة بـ60 جنيها

في جو من البهجة والسعادة انتشرت فرشات حلوى وعرائس المولد المزينة بأبهى الألوان في شوارع الأقصر، بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، وسط إقبال كبير من أهالي الأقصر، إذ تبيع بأسعار أقل مقارنة بالمحلات الكبرى المخصصة للحلوى.

سعر التشكيلة

وعن أسعار حلوى المولد هذا العام يقول حسن جابر أحد بائعي حلوى المولد، إن أسعار حلوى المولد هذا العام مرتفعة قليلا عن العام الماضي، إذ بلغ سعر التشكيلة 60 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر التشكيلة الفاخرة 180 جنيها للكيلو وتشتمل على عدد من قطع الحلوى المختلفة منها الحمصية والفولية، والسمسمية، والملبن بالمكسرات، والهريسة، والمشبك.

سعر المشبك والسمسمية

ويضيف قرشي العوامي أن سعر كيلو المشبك بلغ 65 جنيهًا، والقرص الواحد من المشبك بلغ سعر 15 جنيها، بينما بلغ سعر السمسمية والفولية 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الفول السوداني

وتابع: بلغ سعر الملبن الصافي 50 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفول السوداني غير المقشر 70 جنيهًا، ويفضله الأهالي عن المقشر لإمكانية تخزينه دون تغير في جودته خلال فترة المولد النبوي الشريف، كما تراوح سعر كيلو الفولية والسمسمية الفاخرة من 150 إلى 170جنيهًا، وبلغ كيلو اللوزية والبندقية 600 جنيها.

اقبال من المواطنين

وعلى الرغم من تزامن احتفالات المولد النبوي الشريف مع موعد اقتراب العودة للمدارس إلا أن بايكات وفروش حلوى المولد شهدت إقبالا من المواطنين، وذلك لحرص المواطنين على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكافة العادات والتقاليد المتوارثة وأهمها شراء حلوى المولد.