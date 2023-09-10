«رمزي وعالية» إيد بإيد في زراعة الأرض وتربية الأبناء.. «ع الحلوة والمرة متعاهدين»

استعرض برنامج «بلدي» في أولى حلقاته على فضائية «الحياة» قصة عم رمزي وزوجته عالية اللذين تحدثا عن حياتهما والعمل في الأرض الزراعية وتحمل المشقة والتعب.

احنا طول عمرنا بنتعب وبنشقى في الأرض

بدأت «عالية» السيدة الخمسينية قصتها قائلة: «إحنا طول عمرنا بنتعب وبنشقى في الأرض، ولدت فلاحة وزوجي أيضا فلاح، والحمد لله على العيشة والستر، بننزل الأرض وبنشتغل وبنزرع مع بعض أنا وزوجي، أنا واخدة على الشقى في بيت والدي» مضيفة: «أنا كنت بشتغل قبل وضع جنيني بساعات قليلة».

فيما أوضح رمزي شلبي مزارع من قرية قلتى الكبرى بمحافظة المنوفية: «زوجتي تقوم بمهام لم يفعلها الرجل، مثل حلب الماشية، وعمل الجبن، وعمل الأكل»، مؤكدا أن زوجته لديها عزيمة وإصرار وتحمل التعب وقت الصعاب، «أنا قولتلها قبل ما نتخطب زمان إن الحياة صعبة وإحنا بقينا اتنين قالتلي أنا هساعدك وهعمل معاك كل حاجة».

عرض الإنجازات التي تمت من قبل الدولة في دعم

ويأتي برنامج «بلدي» الذي يعرض أسبوعيًا، لعرض الإنجازات التي تمت من الدولة في دعم ومساندة الفلاح وعززت الدولة المصرية من استراتيجيات دعم الفلاح والتي بدأتها خلال السنوات الماضية.

ولأول مرة يدير الفلاح الحوار والنقاش مع الفلاحين لعرض طلباتهم ومقترحاتهم، مع عرض حياة الفلاح مع أسرته.