أسعار الذهب مع نهاية تعاملات أمس.. «عيار 21 بقى بكام؟»

مع نهاية التعاملات في سوق الذهب، يرغب المواطنون في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي، وبالتحديد عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب أمس السبت في نهاية التعاملات لدى محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 السبت في نهاية التعاملات 2514 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 السبت في نهاية التعاملات 2200 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 السبت في نهاية التعاملات 1886 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1467 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22، 2305 جنيهات للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات 17600 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.