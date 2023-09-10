أسعار المستلزمات في معرض «أهلا مدارس» بشبرا.. تخفيضات تصل لـ40%

شهد معرض «أهلا مدارس» بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين، بعد افتتاحه من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، أمس السبت، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وصلت نسبتها إلى 35%.

تخفيضات أسعار معروضات «أهلا مدارس» بشبرا

وأوضح عيد عبد الله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن معرض «أهلا مدارس» بشبرا الخيمة شهد إقبالا كبيرا، نظرا لوجود تخفيضات تصل إلى نسبة 35% على المستلزمات المدرسية، مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرا أن الوزير أشاد بجودة المعروضات.

الزي المدرسي والأحذية بسعر المصنع

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المعرض يوفر الزي المدرسي والأحذية والشنط المدرسية بنسب تخفيضات تصل إلى 40%، وبعضها متوفرة بسعر المصنع، مشيرا إلى أن القليوبية جهزت 5 معارض، أولها في شبرا الخيمة الذي اُفتتح أمس، ومن المقرر أن يعقبه افتتاح معرض بنها في شارع فريد ندا، وطوخ في شارع المحكمة، والخانكة بجوار مجلس المدينة، والقناطر الخيرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المعارض مقامه بهدف تخفيف العبء علي المواطنين، لتوفير السلع المدرسية والمواد الغذائية ومستلزمات البيت المصري بتخفيضات تصل إلى 35% وتصل في بعض السلع إلى 40% مقارنة بالأسواق.

أسعار مستلزمات المدارس في «أهلا مدارس»

وأوضح ماهر علي، عارض بالمعرض، لـ«الوطن»، أن المعرض يقدم كل مستلزمات المدارس من إنتاج مصنعه، من كشاكيل وكراسات وأقلام بأسعار مخفضة، مشيرا أن الأسعار مناسبة كالتالي:

- الكشكول بـ4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيها، واللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه.

- الكراسة بـ2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيها، واللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.

- الزي المدرسي يبدأ من 150 جنيها.

- الكوتشي يبدأ من 100 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيه للعادي، حتى 35 جنيها للخامة اللوكس. - الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من 120 إلى 250 جنيها، حسب الخامة والحجم.

- القلم الرصاص الدستة بـ13 جنيها، والقلم الواحد ثمنه جنيه و25 قرشا.