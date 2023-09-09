«صحة القليوبية»: وحدة جديدة لإذابة الجلطات بمستشفى القناطر

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبرفقته الدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، جولة مرورية على مستشفى القناطر الخيرية المركزي، وحضر أثناء المرور الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، وتأكد وكيل الوزارة من تواجد الأطباء النوباتجيين وطاقم التمريض النوباتجي.

اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى

تفقد وكيل الوزارة، خلال زيارته العناية المركزة، واطمأن على أحوال المرضى وعن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفى، وكذلك تفقد القسم الداخلي وقسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد مجانية الخدمات المقدمة بالطوارئ، وأكد أيضا ضرورة اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى، ووجَّه أيضا بضرورة التزام الطاقم الطبي بالنوباتجيات على مدار اليوم.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى قسم الكلى وتأكد من تواجد الفريق الطبي ومن تلقي المرضى للخدمة على أكمل وجه، وأوصى وكيل الوزارة بضرورة إنشاء وحدة لإذابة الجلطات بسعة 3 أسرَّة داخل العناية المركزة، وتعد هذه هي الأولى من نوعها في مستشفيات المحافظة.

وأشاد وكيل الوزارة بالفريق الطبي بالمستشفى، وأوصي بسرعة الانتهاء من وضع خطة تشغيل للمستشفى في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن المستشفى قد دخل ضمن خطة المحافظة في تطوير المستشفيات، وأن المستشفى يضم 220 سريرا ويتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين للمناظير وعدد 31 سرير عناية مركزة، و16 سرير عناية متوسطة، و24 حضانة للأطفال المبتسرين، كما تحتوي على 38 جهاز للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة والعلاج الطبيعي وبنك الدم والطوارئ.

الانتهاء من 95% من مستشفى الحروق

في سياق متصل، تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مبنى مستشفى الحروق بالقناطر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من أعمال الإنشاء الخاصة به، وأوصى وكيل الوزارة بوضع آلية سريعة لبدء التشغيل مع الدكتور سيد النحاس، مدير المستشفى، استعدادا لبدء العمل به، كما أوصى بسرعة الانتهاء من تجهيزه.

يُذكر أن المبنى مكون من 4 أدوار، ويحتوي على 42 سريرا تتنوع بين 12 سرير إقامة داخلي و21 سرير عناية مركزة و9 أسرَّة استقبال، و3 عيادات خارجيه للكشف على المرضى وكذلك صيدلية لصرف العلاج وقسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي وقسم التعقيم المركزي والخدمات المساعدة المغسلة والمطبخ والمخازن، كما يحتوي المبنى على محطة لمعالجة الماء وغرفة للغازات الطبية.

أكد وكيل الوزارة أن إنشاء مبنى مستشفى الحروق يعد طفرة في صحة القليوبية، وأنه سيقدم خدمة طبية متميزة لكل مرضى الحروق بالمحافظة والمحافظات المجاورة.