وكيل «صحة القليوبية»: الارتقاء بصحة المواطن أهم أولوياتي

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، اجتماعا تنظيميا بالمديرية بعد الانتهاء من جولاته المرورية مع مدير مستشفى صدر المرج ومدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي والفريق المعاون لهما بوجود الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، وذلك لوضع خطة مجزأة إلى ثلاث مراحل خلال مدة زمنية محددة لوضع آلية التشغيل بتلك المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اجتماعاته لن تكون تقليدية ولكن ستكون اجتماعات على هيئة ورش عمل حتى يمكن إنجاز ما كُلِف به من وزير الصحة والفريق المعاون.

الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل قسم الرعاية الذي تم تطويره بمستشفى صدر المرج

وأوضح في بيان صحفي، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل قسم الرعاية الذي تم تطويره بمستشفى صدر المرج والذي يشمل 80 سريرا، وكذلك سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تضم ما لا يقل عن 40% من القدرة الاستيعابية لكل المستشفيين.

ذكر أن آلية التشغيل تعتمد على ثلاثة محاور:

- التحديات وكيفية التغلب عليها بالنسبة للبنية التحتية.

- التجهيزات الموجودة بالغعل واستكمالها.

- العامل البشري والذي يعد هو المحور الرئيسي في التشغيل «المتواجد منه وما تحتاجه المستشفيات» وطرق توفيره.

مراجعة صيانة كل الأجهزة الطبية وغير الطبية

وأكد أن تلك المحاور تسير بالتوازي مع مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية وآلية التعاقد مع شركات الصيانة للحفاظ على الصيانة الدورية لها، وكذلك مع توفير الأدوية والمستلزمات بما يتكافأ مع القدرة الاستيعابية التي سيتم تشغيلها.

وكلف مدير الطب العلاجي بتشكيل فريق متكامل للتشغيل برئاستها وتحت إشراف وكيل المديرية، وأكد أنه سيتابع ليل نهار بنفسه جميع التطورات في آلية التشغيل التي تحدث علي أرض الواقع، ليصل إلي هدفه المنشود وهو تشغيل المستشفيات خلال المدة المحددة.

كما أشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، إلى أن الانتهاء من التشغيل سيجعل من المستشفيات صرحا طبيا عظيما لخدمة أبناء المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة.

وأكدت الدكتورة أميمة عباس أنه سيتم العمل على قدم وساق للانتهاء من التشغيل في الوقت المحدد.