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شموع «تقى» سبيلها للترويج للسياحة.. استغلت الترندات في صناعتها

كتب:

نرمين عزت
01:25 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
شموع تقى

شموع تقى

شموع مميزة تصممها الفتاة العشرينية بإناملها بكل حب؛ على إحداها تكتب «تعالى إلى مصر» وفي الأخرى تضع رموزً تعبر عن الهوية، شموع العشرينية تقى ربيع سيبلًا مميزًا للترويج للسياحة، بدأ بدعم الأهل والأصدقاء من افكار بسيطة تتحول مع الوقت لمشروع مميز.

لم يكن المشروع ترويجًا سياحيًا فقط، لكنه سبيًلا للتعبير عن فنها وتحقيق امنية كانت تتمناها تقول «تقى» لـ«الوطن»: «كانت أمنيتي كلية الفنون الجميلة وبعد أداء اختبار القدرات لم أوفق بها.. مليش نصيب، كان وقتها طول عمري بحب الحرف اليدوية جربت إكسسوارات وحرف يدوية مكنتش حاسة إني ببدع فيها»، ولمعرفة القصة كاملة من هنــــــــــــــــــــــا.

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بقلم نرمين عزت