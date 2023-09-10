الفنانة جوري بكر تزف بشرى سارة إلى متابعيها: «قرة عيني»

زفت الفنانة جوري بكر بطلة مسلسل «جعفر العمدة» التي اشتهرت بأداء الشخصية الشريرة، بشرى سارة إلى متابعيها، بعد رزقها بمولودها الأول، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أنها رزقت بمولودها الأول، وعلقت على تلك البشرى قائلة «الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى اللهم قر عيني وعين زوجي بمولودي سليما ومعافي» وصاحبتها في الخلفية بصورة لزوجين بجوارهما طفل صغير، لتضفي على حالتها أجواء الأمومة.

الفنانة جوري بكر تزف بشرى سارة إلى متابعينها «قرة عيني»

لاقت الشخصية التي قدمتها «جوري» في الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل جعفر العمدة بعد تقديمها شخصية «وداد» الشريرة التي تدور الكثير من الأحداث، حول هذه الشخصية التي تختلف عن الشكل النمطي التي تظهر به الفنانة في مختلف اللقاءات التلفزيونية، الأمر الذي دفعها إلى التعليق على هذه الشخصية، التي ربط الكثير بينها وبين حقيقتها قائلة « تشبهني الشخصية في الكثير من الجوانب، خاصة خلافها مع والدها الذي انتهى منذ مدة، ولذك بعد انفصال كل من والدها ووالدتها ومعاناتها مع عائلة الأب قبل أن تهرب للغربة لمدة 11 عاما في الإمارات: «سافرت مدة كبيرة في دبي، واشتغلت شغل موديل وفي الاستقبال، واتحرمت من أمي وإخواتي وجدتي اللي اتوفت في الغربة وهي اللي مربياني، سابوني أسافر وكنت برجع إجازة سنوية».

تفاعل الجمهور مع شخصية وداد التي قامت بتأديتها جوري بكر، وبشأن ردها على تعليقات بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت جوري بكر إنها حرصت على التفاعل بهذا الشكل في بداية عرض مسلسل جعفر العمدة، وهو ما تسبب لها في عدد من المشكلات، «كنت الأول برد على الناس اللي بتشتم في جعفر، وماما كانت بتقولي امسكي نفسك رديت مرة روحت في داهية كتبت بالغلط قولت أنا خلعته، فقالولي إنتي حرقتي المسلسل فأنا بعتذر إني عملت حاجة زي كدا بس من غير قصد» ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوري بكر يمكن الضغط هنا