جوري بكر تنفي انفصالها: حسابي تعرض للاختراق من مجهول

«الأكونت اتهكر ومفيش انفصال».. بتلك الكلمات نفت الفنانة جوري بكر نبأ طلاقها الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، مؤكدة أن الأخير تعرض للاختراق من مجهول لا تعرفه، بحسب قولها.

وقالت جوري بكر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها لا تجد قولاً لما تعرضت له خلال الساعات الماضية سوى ترديد مقولة «حسبي الله ونعم الوكيل»، مضيفة أنها تعيش مع زوجها حياة زوجية سعيدة ولم يحدث أي انفصال بينهما، بحسب قولها.

تألق جوري بكر في «جعفر العمدة»

وكانت جوري بكر قد تألقت بشخصية «وداد» في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، حيث حاز أداؤها للدور على إعجاب الجمهور والنقاد، وذلك بعد إجادتها للشخصية التي مرت بأكثر من مرحلة على مدار الأحداث.

قائمة أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

وشارك في بطولة مسلسل «جعفر العمدة» محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، إيمان العاصي، أحمد فهيم، عصام السقا، زينة، فتوح أحمد، منذر رياحنة، أحمد عبدالله، طارق النهري وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.