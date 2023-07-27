جوري بكر تنفي خبر إنجابها: «انا لسة في الشهر السابع»

انتشرت بعض الأنباء عن إنجاب الفنانة جوري بكر لطفل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورا وهي تمارس الرياضة فى إحدى الصالات الرياضية.

حقيقة إنجاب جوري بكر لطفل

وقالت جوري بكر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الكلام المتداول بشأن إنجابها لطفل، ليس له أساس من الصحة، وأنها فى الشهر السابع من الحمل، مشيرة إلى أن الصور التى نشرتها قديمة قبل حملها بفترة طويلة.

نفي جوري بكر خبر طلاقها

وكانت جوري بكر نفت نبأ طلاقها، الذى انتشر منذ فترة قريبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت: «الأكونت اتهكر ومفيش انفصال، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كدة، وأنا وزوجي بنعيش حياة سعيدة ولم يحدث أي انفصال».

نجاح جوري بكرة في موسم دراما رمضان

وحققت جوري بكر نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان المنقضي، من خلال مشاركتها فى مسلسل «جعفر العمدة»، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، أبزرهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مى كساب، أحمد داش، منة فضالي، دعاء حكم، أحمد فهيم.