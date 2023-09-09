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دموع معلمة فقدت طلابها تحت أنقاض زلزال المغرب: تلاميذي رحلوا (فيديو)

كتب:

أمنية شريف
11:30 م | السبت 09 سبتمبر 2023
دموع معلمة فقدت طلابها تحت أنقاض زلزال المغرب

دموع معلمة فقدت طلابها تحت أنقاض زلزال المغرب

إثر وقوع زلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم، عاشت معلمة من المغرب خلال الساعات الماضية، لحظات ألم دميمة، لوفاة تلاميذها بالمدرسة، عقب الزلزال الذي أودى بحياة المئات، ومن بينهم طلابها، مما أبكى رواد السوشيال ميديا بدموعها التي ذرفتها حزنا عليهم.

دموع معلمة فقدت تلاميذها في فاجعة زلزال المغرب

وقعت الحادثة في توجكالت التابعة لجماعة تيزي نتاست تافنكولت 37 وحدة تحت الأرض، عبرت المعلمة عن دهشتها لخروجها بأعجوبة، من زلزال المغرب، معبرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في ليلة مليئة بالرعب والألم والفزع والإيمان بقضاء الله وقدره لا أعرف كيف خرجت من تحت الأنقاض حية أرزق». 

تحت أنقاض زلزال المغرب فقد ودموع

وواصلت بقلب مكلوم أنها علمت بنجاة البعض من التلاميذ عقب سقوط مبانٍ عدة في المغرب، ولم تصدق أنهم على قيد الحياة، ورصدت بكاميراتها بعض أنقاض زلزال المغرب، إذ بلغ الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، والذي حُدد مركزه بإقليم الحوز، وتحدثت في أسى عن تلاميذها، للمزيد من التفاصيل حول القصة، ومشاهدة الفيديو، اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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