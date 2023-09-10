«رونالدو وحكيمي» يساعدان مصابي زلزال المغرب بطرق إنسانية

قدم اللاعب كريستيانو رونالدو وأشرف حكيمي العديد من المساعدات لمصابي زلزال المغرب،على توفير استضافة للمصابين جراء زلزال المغرب؛ ليصبح الفندق الذي يقيم فيه كريستيانو رونالدو بالمغرب، ملجأ للناجين من الزلزال الكبير الذي وقع صباح السبت، إذ بلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة 650 آخرين.

دفع الزلزال المدمر الكثير من الأشخاص إلى محاولة إيجاد فرصة للإقامة داخل أي مكان لتجنب تداعيات الزلزال الذي أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي المغرب، ما دفعهم إلى التوجه للفندق الخاص بـ«رونالدو» الذي يدعى «Pestana CR7 Marrakech» بأربعة نجوم، وهو أقل بقليل من الفخامة، ويضم مسبحًا خارجيًا ومركزًا للياقة البدنية ومطعمًا وتراسًا وفقًا لصحيفة «marca» الإسبانية

تبرع بالدم

حرص لاعبو المنتخب المغربي ومدربهم وليد الركراكي، على التبرع بالدماء إلى المصابين جراء الزلزال الذي شهدته الرباط في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وأسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

وذهب لاعبو المنتخب المغربي إلى المستشفيات عقب إلغاء المباراة أمام ليبيريا في تصفيات كأس أفريقيا بسبب الزلزال إلى المستشفيات، وعلى رأسهم وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، وأشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حرص بمساعده فريقه ومدربه «كراكي» على الوقوف بجوار مصابي الزلازل.

زلزال المغرب

ووفقًا لِما ذكره موقع «هسبريس»، فإن المغرب يقع في منطقة عدم استقرار زلزالي، جعلته يتعرض لكثير من الهزات الزلزالية التي تفاوتت في درجة قوتها، وكان أبرزها زلزل مُدمر ضَرَب مدينة أكادير عام 1960، وأودى بحياة نحو ثلث سكان المدينة، كما تسبب في تشريد عشرات الآلاف وإحداث خسائر مادية فادحة، ما جعل وسائل الإعلام المغربية والعالمية وقتها أن تُطلق على الحدث «فاجعة أكادير» ولمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا