«أكثر من مجرد لعبة».. نجوم الكرة يقدمون الدعم بكل شكل لضحايا زلزال المغرب

«أكثر من مجرد لعبة».. عامًا بعد الآخر تتأصل أهمية وتأثير لاعبي كرة القدم حول العالم، وهو ما برهنت عليه تحركات بعض نجوم الساحرة المستديرة، جراء الزلزال الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في مقدمتهم محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

موقف إنساني من رونالدو كريستانو رونالدو

رفض الوقوف في مصاف المتأثرين بالزلزال، وقرر التحرك من أجل مد يد المساعدة للضحايا وذويهم، من خلال فتح أبواب فندقه الخاص في المغرب، أمام جميع المتضررين من الحادث الأليم، بحسب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

حكيمي يطالب بالتحرك

أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، لم يكتف بتعزية ضحايا بلده المغرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لكنه ظهر أثناء تبرعه بالدم للمصابين، وقال: «نعيش أوقاتا صعبة وتفكيرنا كله معا، المصابين وعائلات الضحايا في زلزال المغرب، نتعاون ونساهم جميعا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم للناس لفحالات حرجة. التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. مساعدتكم ضرورية».

محمد صلاح يدعم المغرب

محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، جاء على رأس قائمة الدعم والمواساة لأهالي ضحايا زلزال المغرب، الذي راح ضحيته مئات الأشخاص، وذلك من خلال نشر علم المغرب، وكتب: «اللهم احفظ المغرب وشعبه»، ولم يتوان ليفربول عن تقديم التعازي، قائلًا: «الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، وجه رسالة دعم إلى المغرب وشعبها، عبر حسابه على «تويتر»: «كل قلبي مع المغرب والمتضررين من الزلزال.. نأمل أن يكون الدمار ماديا فقط».

وهو ما فعله نادي برشلونة أيضًا، بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ودعم المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم: «يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين».