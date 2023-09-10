مستفيدة من حياة كريمة: المبادرة وفرت جميع احتياجاتي

قالت أم فاطمة، إحدى المستفيدين من خلال مبادرة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة اتصلوا بها وفوجئت بذلك وأخذوا البيانات الخاصة بها، وقاموا بإرسال بضائع لها لبدء عمل خاص بها.

أم فاطمة: مبادرة حياة كريمة وفرت احتياجاتي لبدء حياة سليمة

وأضافت أم فاطمة خلال مداخله عبر برنامج حياة كريمة الذى تقدمه غادة البهنساوي عبر راديو شعبي إف إم، أن حالتها الاجتماعية ليست بأفضل حال نتيجة مرض زوجها وعدم استطاعته السير ولديها 3 أطفال تحاول تربيتهم تربية سليمه بحالة اجتماعية سليمة وذلك ما ساعدها بها أعضاء مبادرة حياة كريمة حيث قاموا بإرسال تروسيكل للعمل من خلاله وجني المال وبضائع للتجارة بها وبدء عمل خاص بها، أجهزة كهربائية ومنزلية ومواد غذائية مختلفة.

أم فاطمة: المبادرة حاولت بكل الطرق تساعدني

وتابعت أن أعضاء المبادرة كانوا يعملون على توفير جميع سبل الراحة لها ولعائلتها، «المؤسسة ساعدتني كتير اوى وكنت مكسوفة معاهم بس هما خلوني أتعامل معاهم كأنهم قد عيالي».