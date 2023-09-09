الكشف على 1545 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية البرادعية، التابعة لمدينة صان الحجر، واستمرت لمدة يومين، وجرى توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1500 مواطن.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن ذلك جاء ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، والتي تم إطلاقها تحت شعار «من أول يوم معاك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

14 عيادة في القافلة الطبية

واشتملت القافلة على 14 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1545 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.