ضبط تماثيل يشتبه في أثريتها وسبائك ذهبية بحوزة 6 أشخاص بسوهاج

ألقت مديرية أمن سوهاج القبض على 6 أشخاص، بحوزتهم تماثيل وسبائك ذهبية يشتبه في كونها أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تواجد عدد من الأشخاص رفقة سيدة داخل شقة سكنية دائرة لقسم جرجا.

ضبط 6 أشخاص

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وتبين تواجد كل من «عبد الرحيم ح ت ا»، 51 عاما، عامل، ومقيم بمحافظة الجيزة، و«يسري ا م ع»، 53 عاما، فني أعمال إلكترونية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، و«صبري م ر ر»، 55 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بمحافظة القاهرة، و«محمود ا ف»، 51 عاما، عامل، و«مصطفى م ا ف»، 21 عاما، ومقيمان بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، و«أميرة ح ع»، 27 عاما، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، داخل صالة بشقة سكنية بالطابق الأرضي مملوكة للأخيرة.

ضبط تماثيل يشتبه في أثريتها

وضُبط بحوزة المتهمين 4 تمثال، وسبيكتين ذهبيتين مختلفي الأشكال والأحجام، ويشتبه أن تكون أثرية، وبمواجهتهم قرروا أن المضبوطات مقلدة، وأنها خاصة بالرابع والخامس والسادسة، وأن الأول والثاني والثالث كانوا طرفهم لشرائها كونهم يقومون بالاتجار في القطع المقلدة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.