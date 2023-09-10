عبقرية الطفلة «سما» تقودها إلى العالمية.. اختراعات وجوائز بالجملة (صور)

تعد الطفلة السكندرية سما وائل سعد، صاحبة الـ15 عاماً، هي أصغر مخترعة في مصر، كما أنها أصغر حاصلة على الماجستير المهني المصغر في القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي من وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية إنطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي، وهي أيضًا ‏أصغر متحدث في مؤتمر المناخ «Cop27» بشرم الشيخ.

مسابقة المبدع الصغير

شاركت «سما» في مسابقة المبدع الصغير بمشروع أطلقت علية اسم «حابي»، وهو يهدف لتطوير المنظومة الزراعية الموجودة في مصر والعالم كله، ويرفع نسبة إنتاج النباتات إلى 180% إلى جانب توفير مياه الري المستخدمة حتى 60%، ويحقق 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، حسبما تذكر لـ«الوطن».

ويقيس الاختراع الجديد للطفلة المؤشرات الحيوية للنبات، ويحللها عن طريق الذكاء الاصطناعي. تذكر «حصلت بهذا المشروع على المركز الأول بمسابقة المبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وكنت سعيدة جدا بالتكريم».

ألقاب سابقة حصلت عليها «سما»

حصلت ابنة الإسكندرية على عدة جوائز سابقة قبل المشاركة في مسابقة المبدع الصغير. تقول «حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى قارتي إفريقيا وآسيا في مسابقة المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا الذي أقيم في إمارة دبي بالإمارات».

كما حصلت «سما» على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «Ieee yesist 12»، ومثلت مصر على مستوى العالم بدولة الهند، وكذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية، والرابع على مستوى 25 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بطولة العلمين المفتوحة للروبوتات.

وحصلت الطالبة أيضًا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الشيخة فادية الصباح، ومثلت مصر على مستوى الوطن العربي بدولة الكويت، وكذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «Roborave Egypt» التي أقيمت بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وستمثل مصر على مستوي العالم بكندا وأستراليا والمكسيك، فضلا عن حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «Robot challenge»، وستمثل مصر على مستوى العالم بالصين.

وحصلت «سما» على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة «Robotourney»، وستمثل مصر على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.