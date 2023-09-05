«الأعلى للثقافة»: تقدم أكثر من 10 آلاف طفل لجائزة المبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنّ حفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير أصبح عيدا لكل أطفال مصر، موضحا أن وزارة الثقافة نظمت للمرة الثالثة احتفالية كرمت فيها مبدعي مصر الصغار، ومصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقدم جائزة للمبدع الصغير من 5 إلى 18 سنة.

دورة غير مسبوقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ دورة هذا العام كانت غير مسبوقة، إذ تقدم أكثر من 10 آلاف طفل من مختلف المحافظات، ما يعد رقما كبيرا يدل على وجود اهتمام وأصبحت الجائزة معروفة.

حالة ثقافية رائعة في المحافظات

وتابع: «هناك مؤشر مهم بأننا خرجنا عن نطاق القاهرة الكبرى، حيث كانت القاهرة والجيزة تتصدران المشهد عادة، ولكن محافظات مثل أسيوط والوادي الجديد تصدرت المشهد هذا العام، والحالة الثقافية في المحافظات أصبحت تؤهل وتوفر بيئة مناسبة للمبدعين الصغار من أجل التقدم في الجائزة».