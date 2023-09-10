سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد.. الـ10 جرامات بـ27 ألف جنيه

شهدت أسعار السبائك تراجعًا واضحًا في كل الأوزان والأحجام اليوم الأحد في محلات الصاغة، ووفق إحدى شركات التصنيع سجل سعر سبيكة ذهب وزن جرام واحد 2.906.69 جنيه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب، استمرارًا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب اليوم

- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,936.42 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,740.72 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامًا 27,164.34 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرامًا 53,958.74 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب أوقية 80,263.63 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة 42,039.70 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83,668.45 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 133,972.00 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 267,415.52 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,683.95 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,660,942.95 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,332,849.67 جنيه.