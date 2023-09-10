هل تنتهي الموجة الحارة مع وصول العاصفة «دانيال» إلى مصر؟.. هيئة الأرصاد تُجيب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، ويُتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وحتى منتصف الأسبوع الجاري.

الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّه رغم تأثير العاصفة دانيال على بعض المدن المصرية، إلا أنّ الموجة الحارة ستظل مستمرة على جميع المدن المصرية، حتى الأربعاء المقبل، حيث تتراوح الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في حين تتراوح بين 30 و31 درجة على السواحل الشمالية، وبين 36 و40 على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الإثنين 11-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 13-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 46 درجة مئوية.