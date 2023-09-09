حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار.

طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتمثل في تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأحد:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 29 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.