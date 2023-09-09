عاجل.. المنخفض الليبي والأعاصير المتوسطية تضرب مصر.. تغير كبير في حالة الطقس 

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير العاصفة دانيال على مصر، وبخاصة السواحل الشمالية الغربية، حيث تتسبب في تساقط أمطار شديدة، مشيرة إلى أن العاصفة المتوسطية تؤثر على سواحل ليبيا وتسببت في سقوط أمطار رعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراتة، لافتة إلى أنها تقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي وتتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية مطروح والسلوم.

المنخفض الليبي يؤثر على السواحل الغربية

وذكرت الأرصاد أن المنخفض يتمركز الآن شمال شرق ليبيا، وتنتشر السحب الرعدية الممطرة بغزارة، مشيرة إلى أنها ستؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين المقبل الموافق 11 من سبتمبر 2023، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وحول العاصفة دانيال التي تؤثر على مصر بأمطار رعدية غزيرة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية تحركاتها، مشيرة إلى أنها غادرت اليونان وخلَّفت وراءها أضرارا فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ والآن تحركت نحو الأراضي الليبية، وهي على موعد مع الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، بالإضافة إلى سرعة نشاط الرياح وارتفاع كبير في حركة الأمواج.

الأرصاد توضح تأثير الأعاصير المتوسطية

وبالنسبة للأعاصير المتوسطية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها حالة جوية عاصفة شبيهة بخصائص الأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه في مثل هذه الحالة تتمثل الخطورة في الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، وليست في الرياح الشديدة، لافتة إلى أنه جرى التعرف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، حيث أظهرت الأقمار الصناعية ضغوطاً جوية منخفضة شبيهة بالاستوائية تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وتابعت الهيئة أن الأعاصير المتوسطية ليست ظاهرة جوية نادرة بل تكررت خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أنها تنشط في الفترة من شهر أكتوبر إلى يناير، ولا توجد في الصيف، وتتمركز غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019، حيث أدت إلى أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا، فإنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا على السواحل الشمالية، أما في المساء فيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.