النيابة الإدارية تعاين عقار مصر القديمة المحترق

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع «22 شارع الخارطة الجديدة- زهراء مصر القديمة - الشيخ مبارك» بمنطقة مصر القديمة، الذي اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء الموافق 6 /9 /2023، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأجرى المستشار أسامة حافظ، القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية- القسم الأول، يرافقه المستشار كريم نور الدين، معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 9 / 2023 وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحي مصر القديمة.

نتيجة المعاينة

أسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص «كائن بالدور الأرضي بالعقار» ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرهما طابق غير مسقوف، ويسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.

تحقيقات النيابة الادارية

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية– القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار كريم نور الدين: استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي مصر القديمة، وتكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات.