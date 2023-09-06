النيابة الإدارية تعاين عقار حدائق القبة المنهار وتشكل لجنة هندسية

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، اليوم، معاينةً لموقع عقار 3 بشارع «بواقين عوض» التابع لحي حدائق القبة، الذي انهار بأكمله صباح اليوم، مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تجري معاينة لعقار حدائق القبة

ترأَسَ المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلا من: المستشارة منى رشيد رئيس النيابة، والمستشارة نجلاء عزمي وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

تفاصيل العقار

تبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، انهار بالكامل، ما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة اثنين آخرين.

وقررت المستشارة منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة، لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجار استكمال التحقيقات.