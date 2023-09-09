متحدث «الصحة»: تحسين جودة حياة المواطن من أهم توصيات مؤتمر السكان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عما حققته النسخة الأولى من مؤتمر السكان العالمي، قائلا إن هذا المؤتمر بداية الانطلاق، خاصةً أنه يحظى بدعم من الرئيس السيسي للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

تكليفات الرئيس السيسي

وأضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عرض في الجلسة الختامية تكليفات الرئيس السيسي وتوصيات المؤتمر، ومن أهمها هو التركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها بداية من الصحة والتعليم ووصولا لسوق العمل.

ولفت إلى أن من ضمن التكليفات أيضا تضمين خدمات الصحة الإنجابية والأسرة ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومي والخاص والأهلي في برامج لتنظيم الأسرة.

حياة كريمة للمواطن

وأشار إلى إننا نتحدث عن حياة كريمة للمواطن المصري، والتي تكون من خلال التركيز على جودة الخدمات وليس مطلقها، وهذا لن يكون إلا من خلال أن تصبح الثروة البشرية التي منحها الله لمصر وسيلة من وسائل التنمية وليس معيقة لها.