«الصحة» تحذر من انخفاض ضغط الدم.. 5 علامات لا تهملها و4 طرق للوقاية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها بشان أعراض انخفاض ضغط الدم، وقالت في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه إن ضغط الدم يعتبر منخفضا في حال إذا انخفضت القراءة لأقل من 90 ملليمترًا من الزئبق (ملليمتر زئبقي) بالنسبة إلى الرقم العلوي الانقباضي أو 60 ملليمترًا زئبقيا بالنسبة إلى الرقم السفلي الانبساطي.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض انخفاض ضغط الدم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطن ورفع درجة الوعى الصحي والبعد عن السلوكيات الخاطئة والتي تسهم في الإصابة بمضاعفات صحية بالغة.

أعراض انخفاض ضغط الدم

وجاءت أعراض انخفاض ضغط الدم على النحو التالي:-

- عدم وضوح الرؤية

- الدوخة أو الدوار

- الإغماء- الإرهاق و الشحوب

- صعوبة التركيز

- الغثيان

مجموعة من النصائح والتعليمات لمرضى انخفاض ضغط الدم

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتعليمات لمرضى انخفاض ضغط الدم وجاءت على النحو التالي:-

- تقليل الأطعمة مرتفعة الكربوهيدرات كالبطاطا

- ممارسة التمارين الرياضية

- تناول كوب أو اثنين من القهوة

- البعد عن تناول الكحوليات والإكثار من شرب المياه