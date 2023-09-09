الصحة العالمية تكشف أعداد المتضررين من زلزال المغرب.. خسائر بالمليارات

كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي صدر عنها اليوم السبت، إن زلزال المغرب الذي ضرب عدة مدن ومناطق بالدولة العربية الشقيقة تسبب في تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مدينة مراكش الأثرية والمناطق المحيطة.

الصحة العالمية تعزي ضحايا زلزال المغرب

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، وتطرقت إلى الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية العنيفة.

خسائر تقدر بالمليارات

وعلى صعيد آخر، كشفت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكي عن أن الخسائر المادية الناتجة عن زلزال المغرب تقدر مبدئيًا بنحو 2% من قيمة الناتج المحلي للمملكة والمقدر إجماليه نحو 130 مليار دولار، أي أن قيمة الخسائر نحو 2.6 مليار دولار على الأقل.

زلزال المغرب

وكشف التلفزيون المغربي، أن أعداد المتوفين تخطت الـ1000 خلال الهزة العنيفة، فيما وصل عدد المصابين نحو 1200 شخص، ولا تزال حتى هذه اللحظات تُسمع صرخات استغاثة من الضحايا تحت الأنقاض، إذ باتت المملكة المغربية على كارثة أدت إلى خروج السكان للشارع والمبيت هناك، خوفًا من العودة لمنازلهم على إثر الهزة الأرضية التي وصلت شدتها لنحو 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في "إجيل" بإقليم الحوز.

أغطية وخيم للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

وأعلنت السلطات المحلية، إطلاق شاحنات محملة بالأغطية ولوازم المخيمات من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المنكوبة من الزلزال العنيف، كما طالبت السلطات المواطنين بسرعة التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الحالات التي تحتاج إلى الدم.