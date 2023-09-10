نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الخطوات بالتفصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة غدا، ويتطلع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وترصد السطور التالية، خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور.

وعلى الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة، اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والمقرر إعلانها بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات غدا الإثنين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

- يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الدخول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

- على الطالب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة به.

- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- ظهور نتيجة الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة فور الإعلان عنها.

- على الطالب طبع بطاقة التشريح لتقديمها للكلية التي سيلتحق بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 أيام، بدأت أمس السبت وتنتهي غدا الإثنين 11 سبتمبر.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات مراجعة رغبات الطلاب.