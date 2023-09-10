رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم العالي» تكشف آخر موعد للتقديم في تنسيق الجامعات 2023-2024

كتب:

انتصار الغيطانى
08:25 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين، باب التقديم في تنسيق الجامعات لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث يكون التسجيل الإلكتروني من هنـــــا، وآخر موعد للتقديم غدا في السابعة مساء.

وأتاح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، عددا كبيرا من التخصصات والكليات، التي تقبل من مجموع 55% فأكثر، وهي كما يلي.

- إعلام.

- ترجمة ولغات.

- التكنولوحيا الحيوية.

- تكنولوجيا العلوم الصحية.

- العلوم الأساسية.

- الفنون التطبيقية.

- الاقتصاد والأدارة.

- التربية.

- العلوم الاجتماعية.

- السياحة والفنادق.

- الحقوق والقانون.

- التمريض.

-الآثار.

- العلوم السينمائية.

جامعات أهلية وخاصة تقبل من 61% فأكثر

 - كليات الطب 77%

- الأسنان 76%

- علاج طبيعي 74%

- صيدلة 72%

- طب بيطري 68%

- علوم حاسب 61%

- هندسة 66% 

اقرأ المزيد:

قرار جديد من «التنسيق الحضاري» بعد سرقة لوحة «عاش هنا» للإعلامي حمدي قنديل

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوي الدور الثاني

فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثان

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة
بقلم انتصار الغيطانى