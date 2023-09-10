«التعليم العالي» تكشف آخر موعد للتقديم في تنسيق الجامعات 2023-2024

تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين، باب التقديم في تنسيق الجامعات لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث يكون التسجيل الإلكتروني من هنـــــا، وآخر موعد للتقديم غدا في السابعة مساء.

وأتاح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، عددا كبيرا من التخصصات والكليات، التي تقبل من مجموع 55% فأكثر، وهي كما يلي.

- إعلام.

- ترجمة ولغات.

- التكنولوحيا الحيوية.

- تكنولوجيا العلوم الصحية.

- العلوم الأساسية.

- الفنون التطبيقية.

- الاقتصاد والأدارة.

- التربية.

- العلوم الاجتماعية.

- السياحة والفنادق.

- الحقوق والقانون.

- التمريض.

-الآثار.

- العلوم السينمائية.

جامعات أهلية وخاصة تقبل من 61% فأكثر

- كليات الطب 77%

- الأسنان 76%

- علاج طبيعي 74%

- صيدلة 72%

- طب بيطري 68%

- علوم حاسب 61%

- هندسة 66%