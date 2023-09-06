انتظام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر معامل الجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات الفنية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أن العمل بالمرحلة مستمر حتى 14 من سبتمبر، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية والخاصة، تواصل استقبال طلاب الشهادات الصناعية و التجارية لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عبر معامل الحاسب، موضحاَ أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام التنسيق، وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لتسليم الأوراق الخاصة بهم، وإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكل الكليات، وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي.