الجامعات المتاحة أمام الطلاب بعد استئناف تنسيق المرحلة الثالثة

بدأت وزارة التعليم العالي، استئناف أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين دور ثان 2023، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بالتركيز على المؤسسات التعليمية المعتمدة رسميا والابتعاد عن الكيانات الوهمية.

وأكدت الوزارة أن قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة من قبل الوزارة والمتاح الالتحاق بها ما يلي:

الجامعات الحكومية:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر

الجامعات الخاصة

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.‌(ب)

الجامعات الأهلية

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.