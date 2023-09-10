«التعليم»: إيقاف قيد طلاب الثانوية المسجلين على نظامين دراسيين

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم 34 بشأن تسجيل بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم «تعليم عام، منازل، خدمات، الأزهر الشريف» .

إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليا علي النظامين

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ونظرا لما تلاحظ من قيام بعض الطلاب بالتسجيل على نظامين مختلفين، يتعين على الجهات المعنية التنبيه مشددا على الالتزام بما يلي.

- كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل الخدمات «تعليم عام»، يقدّم إفادة من الأزهر الشريف بعد تسجيلها على قواعد البيانات الخاصة بالأزهر.

- إيقاف قيد الطلاب المسجلين حاليا على النظامين، لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة.

- التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود ازدواجية في التسجيل، لحين إنهاء إجراءات ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف .

- قيام الإدارية المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.