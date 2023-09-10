وحدة السكان بالعريش تنظم ندوة لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية

نفذت وحدة السكان الفرعية بمجلس ومدينة العريش، ندوة توعوية، تحت عنوان «تحدث معه»، إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية، والتي تهدف الى دفع الرجل للعودة الى دوره الريادي في الأسرة، ومساعدة الجمهور المستهدف من الرجال والشباب الذكور في كل الأعمار والمراحل التعليمية، والمقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثًا، في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها حتى يتم رفع وعي الرجل بالأمور الحياتية.

موضوعات الندوة

وأشارت حنان سالم مديرة الوحدة الفرعية للسكان بمجلس ومدينة العريش، إلى أن الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالطلاق، والزواج المبكر، والبطالة، والإدمان، والصحة الإنجابية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الاسري وغيرها.

خطة عمل وحدة السكان

وقالت ريم علي يعقوب، مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن تلك الندوة تأتى في اطار خطة العمل لحل القضية السكانية، من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية، كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.