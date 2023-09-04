«هنروح سيناء بالقطر».. 9 معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية- العريش

تفقد وزير النقل، خلال الأيام الماضية، أعمال تطوير خط الفردان- بئر العبد، والذي يتم مع عدة مشروعات قومية في سيناء كممر العريش- طابا اللوجيستي والذي يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البري.

ويستعرض «الوطن» أبرز 9 معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية- العريش بحسب البيانات الرسمية لوزارة النقل.

معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية -العريش

1- تتم أعمال التطوير بطول 100 كيلو في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية وحتى مدينة بئر العبد.

2- يجري رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبرى معدني بطول 640 مترا يتكون من جزءين يمر أعلى قناة السويس.

3- يشمل المشروع إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزءين كل جزء بطول 320 مترا.

4- تشمل الأعمال إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس لمراقبة حركة القطارات.

5- كما تشمل الأعمال إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط لشبكات المياه والكهرباء والإشارات.

6- إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة لتقديم كل الخدمات للقطارات.

7- يشمل مشروع سكة حديد الفردان بئر العبد، إعادة تركيب المنطقة التي تعرضت للسرقة في فترة الانفلات الأمني بطول 14 كيلو.

8- يتم المشروع ضمن المشروع الاستراتيجي لربط خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر.

9- يخدم الخط نقل الركاب والبضائع، حيث سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج.