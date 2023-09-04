«هنروح سيناء بالقطر».. 9 معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية- العريش
كتب:
عمرو الورواري
11:01 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
خط سكة حديد الإسماعيلية العريش
تفقد وزير النقل، خلال الأيام الماضية، أعمال تطوير خط الفردان- بئر العبد، والذي يتم مع عدة مشروعات قومية في سيناء كممر العريش- طابا اللوجيستي والذي يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البري.
ويستعرض «الوطن» أبرز 9 معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية- العريش بحسب البيانات الرسمية لوزارة النقل.
معلومات عن خط سكة حديد الإسماعيلية -العريش
1- تتم أعمال التطوير بطول 100 كيلو في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية وحتى مدينة بئر العبد.
2- يجري رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبرى معدني بطول 640 مترا يتكون من جزءين يمر أعلى قناة السويس.
3- يشمل المشروع إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزءين كل جزء بطول 320 مترا.
4- تشمل الأعمال إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس لمراقبة حركة القطارات.
5- كما تشمل الأعمال إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط لشبكات المياه والكهرباء والإشارات.
6- إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة لتقديم كل الخدمات للقطارات.
7- يشمل مشروع سكة حديد الفردان بئر العبد، إعادة تركيب المنطقة التي تعرضت للسرقة في فترة الانفلات الأمني بطول 14 كيلو.
8- يتم المشروع ضمن المشروع الاستراتيجي لربط خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر.
9- يخدم الخط نقل الركاب والبضائع، حيث سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج.