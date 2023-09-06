عروض فنية على شاطئ العريش بمشاركة فرقة الدبكة السيناوية

واصلت فرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء عروضها الفنية بمشاركة فرقة الدبكة السيناوية على ساحل العريش، وذلك لأول مرة هذا العام منذ 10 سنوات، بعد انتشار الأمن والأمان بالمحافظة، ودعوة المحافظ للمصطافين بزيارة سيناء.

لاقت الدعوة التي أطلقها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجابة كبيرة من رواد المحافظات الأخرى، والمصطافين من مختلف الأماكن لزيارة سيناء، والتمتع بسحر شاطئ العريش السياحي.

وقال اللواء أسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن هذا الصيف شهد زحام غير مسبوق من المصطافين، واكتمال العدد في الفنادق والشاليهات لأول مرة منذ 10 سنوات بعد هدوء الأوضاع بالمحافظة

وصول جميع الخدمات لشاطئ العريش

وأضاف رئيس المجلس، أن شاطئ العريش شهد وصول جميع الخدمات بعد رصف وتشييد الطريق الساحلي من الخلفاء الراشدون حتى منطقة كنتاكي، ومنها إلى المساعيد غرب العريش، علاوة على تشغيل جميع الكافيهات، والكامبات التي كانت مغلقة بسبب الأحداث، وإيصال خدمات المياه والكهرباء.

بدوره، أكد إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى نشر فرق إنقاذ على طوال الشاطئ للعمل على إنقاذ الغرقى من المصطافين، فبرغم أنه كان هناك حالات غرق هذا العام، ولكنها كانت أقل بكثير من العام الماضي لوجود منقذيين، وانتشارهم، علاوة على زيادة عدد المصطافين هذا العام.

فرقة الفنون الشعبية تروج للسياحة بالعريش

وأكد خالد الشعراوي رئيس فرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء، أنه بالتنسيق مع ثقافة العريش، تم عمل حفلات شعبية على ساحل بحر العريش، وفرقة الدبكة السيناوية، وذلك على طوال الشاطئ في عدة أماكن بشكل ترويجي للسياحة في سيناء.

وأضاف أن فرقة الدبكة تلقى استحسان المصطافين من المحافظات الأخرى، وهو نوع من الترويج للسياحة الداخلية الذي انتهجته المحافظة هذا العام، وسوف يتم تطويره الفترة القادمة بشكل فيه مفاجآت كثيرة لعودة السياحة والبهجة للعريش.