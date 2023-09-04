أرخص رحلة للشباب قبل الدراسة.. صيف في العريش 4 أيام بـ600 جنيه

رحلات صيفية للمدن المصرية بأسعار مناسبة تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب قبل بدء العام الدراسي، ضمن مباردة «صيف شبابنا» ورحلات اعرف بلدك، حيث افتتحت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية الفوج الثالث من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة العريش.

تفاصيل رحلات اعرف بلدك بمدينة العريش

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل رحلات اعرف بلدك بمدينة العريش ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، والتي جاءت على النحو التالي:

مميزات رحلات اعرف بلدك

- الحجز متاح للشباب من جميع المحافظات خلال الفترة من 10-9-2023 وحتى 13-9-2023.

- مدة الفوج أربعة أيام بثلاث ليال.

- المرحلة العمرية من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك 600 جنيه لكل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بفندق متميز بالعريش.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك في الرحلة

- للاشتراك من هنــــــــــــا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني «فيزا كارت».

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

محظورات الرحلة

- ممنوع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

برنامج الرحلة

- التجمع للتحرك الساعة السادسة صباحا من مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

- سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.