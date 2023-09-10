ابن القليوبية يحصد المركز الثاني في البطولة العربية للكيك بوكسينج بالعراق

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، حصول اللاعب محمود خالد أمام من فريق الكيك البوكسينج، بمركز شباب مدينة قليوب، على المركز الثاني في منافسات وزن 57 كجم في البطولة العربية المقامة بدولة العراق الشقيقة، خلال الفترة من 6 حتى 11 سبتمبر الجاري.

البعثة المصرية لفريق الكيك البوكسينج

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بتحقيق البطل ضمن البعثة المصرية للفريق الكيك البوكسينج في التقييم العربي، و حصوله على الميدالية الفضية والمركز الثاني في المحافل العربية، واعتبار هذا إنجاز موفق للشباب، ورفع راية المحافظة في هذه البطولة.

دور مراكز الشباب في تنشئة الجيل الصغير رياضياَ وبدنيا

وأكد «الصبروط»، أهمية دور مراكز الشباب في تنشئة الجيل الصغير رياضياَ وبدنيا ليصعد للسن الشباب، وهو يمتلك البنية التحتية القادرة على تحقيق هذا الفوز، كما أنه ساعد من البداية على ترسيخ قيم اجتماعية فى الوجدان منذ نعومة الأظافر نجنى ثمارها الآن.