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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
08:49 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، نسبة نجاح الثانوية العامة للدور الثاني 2023، حيث بلغت نسبة النجاح 89.04%، وأعلن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة القليوبية على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة القليوبية ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، حيث جرى اعتماد النتيجة صباح اليوم، حتى يتمكن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس.

أوضحت مديرية التعليم في بيان لها أنه للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2823 لا بد من الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس في محافظة القليوبية من خلال الرابط التالي هنا.

واتباع خطوات عدة، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، بشكل صحيح، حتى يتسني للطالب معرفة النتيجة، ومجموع الدرجات الحاصل عليها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنّ المحافظة أنهت أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، الثلاثاء الماضي، دون أي صعوبات أو شكاوى من الورقة الامتحانية.

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