السيسي: يجب إيجاد آلية لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ لضمان توافر التمويل اللازم.

اتفاق باريس للمناخ

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال قمة مجموعة العشرين، أنّ الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.