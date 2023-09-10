رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي: يجب إيجاد آلية لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

كتب:

منتصر سليمان
10:14 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي يلقي كلمة في الجلسة الختامية لقمة العشرين

الرئيس السيسي يلقي كلمة في الجلسة الختامية لقمة العشرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ لضمان توافر التمويل اللازم.

اتفاق باريس للمناخ

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال قمة مجموعة العشرين، أنّ الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

اقرأ المزيد:

السيسي والمستشار الألماني يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية على هامش قمة العشرين

الرئيس السيسي وقادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح غاندي (فيديو)

موسى مصطفى: القبائل العربية من محافظات مصر سارعت لدعم ترشح الرئيس السيسي

أستاذ علاقات دولية: رسالة الرئيس السيسي للمغرب تؤكد أننا جسد واحد

مصر صوت أفريقيا في قمة العشرين.. السيسي: مصر أعادت التوازن لأجندة المناخ الدولية
بقلم منتصر سليمان